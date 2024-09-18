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«Ростов» — «Оренбург»: Сутормин вывел хозяев вперёд на 62-й минуте

«Ростов» — «Оренбург»: Сутормин вывел хозяев вперёд на 62-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Марин – 13'     1:1 Голенков – 33'     2:1 Сутормин – 62'     3:1 Роналдо – 85'    

На 13-й минуте реализовал 11-метровый удар полузащитник «Оренбурга» Химми Марин. Затем сравнял счёт на 33-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков. Вывел хозяев вперёд на 62-й минуте хавбек Алексей Сутормин.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (9).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
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