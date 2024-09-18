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Златан Ибрагимович провёл переговоры с Терзичем — Патрик Бергер

Златан Ибрагимович провёл переговоры с Терзичем — Патрик Бергер
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Советник «Милана» Златан Ибрагимович связался с Эдином Терзичем и его окружением. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» Терзич — главный кандидат на тренерский пост в миланском клубе в том случае, если Паулу Фонсека покинет расположение команды. Ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на эту должность является Массимилиано Аллегри.

По итогам 4-го тура «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре красно-чёрные проведут встречу с «Интером». Матч пройдёт 22 сентября, начало игры — в 21:45 мск. Также сообщалось, что в случае поражения в этом матче Фонсека будет уволен с поста главного тренера команды.

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