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«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 18 сентября, в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'    

Команды назвали стартовые составы:

«Динамо» Мх: Тимур Магомедов, Ковачевич, Кирш, Котин, Кагермазов, Джапо, Ангбан, Юсупов, Зинович, Ражаб Магомедов.

«Динамо» Москва: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричал, Гагнидзе, Кутицкий, Артур, Фомин, Макаров, Маухуб.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за три матча. Московское «Динамо» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается столичный «Спартак» (6).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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