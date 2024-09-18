Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Жироной» в стартовом составе. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ»: Cафонов, Маркиньос, Хакими, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Напомним, Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).