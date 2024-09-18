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Ростов — Оренбург, результат матча 18 сентября 2024, счет 3:1, 4-й тур Кубка России

«Ростов» уверенно победил «Оренбург» в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Марин – 13'     1:1 Голенков – 33'     2:1 Сутормин – 62'     3:1 Роналдо – 85'    

На 13-й минуте реализовал 11-метровый удар полузащитник «Оренбурга» Химми Марин. Затем сравнял счёт на 33-й минуте форвард «Ростова» Егор Голенков. Вывел хозяев вперёд на 62-й минуте хавбек Алексей Сутормин. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил форвард Роналдо — 3:1.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре матча. «Оренбург» (0) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (9).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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