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Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Интер»: после первого тайма счёт в матче Лиги чемпионов не открыт

«Манчестер Сити» — «Интер»: после первого тайма счёт в матче Лиги чемпионов не открыт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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