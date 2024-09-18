Пражская «Спарта» разгромила «Зальцбург» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались пражская «Спарта» и австрийский «Зальцбург». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). «Спарта» одержала победу со счётом 3:0.

На второй минуте счёт в матче открыл полузащитник пражского клуба Каан Кайринен. Затем на 42-й минуте отметился забитым голом форвард Виктор Олатунджи. Окончательный результат в игре на 58-й минуте установил Казим Лячи — 3:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.