Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 18 сентября

18 сентября прошли очередные матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября (время — московское):

19:45. «Спарта» Прага (Чехия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:0;

19:45. «Болонья» (Италия) — «Шахтёр» (Украина) — 0:0;

22:00. «Селтик» (Шотландия) — «Слован» Братислава (Словакия) — 5:1;

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Жирона» (Испания) — 1:0;

22:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 0:3;

22:00. «Манчестер Сити» (Англия) — «Интер» (Италия) — 0:0.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.