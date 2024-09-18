Игрок «Краснодара» Оласа прокомментировал поражение в матче КР с ЦСКА

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал поражение в матче Кубка России с ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 18 сентября, и закончилась уверенной победой столичного клуба со счётом 2:0.

«Был тяжёлый, но равный матч с маленьким количеством шансов. У ЦСКА получилось реализовать один из своих шансов после отскоков. Потом у ЦСКА хорошо получилось удержать результат и обороняться, особенно во втором тайме, когда мы пытались создавать свои моменты», — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры.