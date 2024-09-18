Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Оласа прокомментировал поражение в матче КР с ЦСКА

Игрок «Краснодара» Оласа прокомментировал поражение в матче КР с ЦСКА
Комментарии

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал поражение в матче Кубка России с ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 18 сентября, и закончилась уверенной победой столичного клуба со счётом 2:0.

«Был тяжёлый, но равный матч с маленьким количеством шансов. У ЦСКА получилось реализовать один из своих шансов после отскоков. Потом у ЦСКА хорошо получилось удержать результат и обороняться, особенно во втором тайме, когда мы пытались создавать свои моменты», — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу над «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android