Игрок «Краснодара» Оласа высказался о прерванной победной серии команды

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа высказался о прерванной победной серии команды.

— Насколько для команды значимо, что прервалась серия из 11 матчей без поражений?

— Было очень важно победить в этом матче. У нас была хорошая победная серия, но это футбол. Здесь и проигрывают, и выигрывают. Будем работать над тем, чтобы в реванше показать себя как можно лучше. Следующий матч для нас будет принципиальным, потому что это только что поможет нам продолжать развиваться и вернуть веру в себя. Это поражение было не так важно, — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее «Краснодар» в матче Фонбет Кубка России по футболу сыграл с ЦСКА. Встреча 4-го тура группы С прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.