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Игрок «Краснодара» Оласа высказался о прерванной победной серии команды

Игрок «Краснодара» Оласа высказался о прерванной победной серии команды
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Футболист «Краснодара» Лукас Оласа высказался о прерванной победной серии команды.

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18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

— Насколько для команды значимо, что прервалась серия из 11 матчей без поражений?
— Было очень важно победить в этом матче. У нас была хорошая победная серия, но это футбол. Здесь и проигрывают, и выигрывают. Будем работать над тем, чтобы в реванше показать себя как можно лучше. Следующий матч для нас будет принципиальным, потому что это только что поможет нам продолжать развиваться и вернуть веру в себя. Это поражение было не так важно, — передаёт слова Оласы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее «Краснодар» в матче Фонбет Кубка России по футболу сыграл с ЦСКА. Встреча 4-го тура группы С прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

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