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Кордоба: почему не перешёл в «Спартак»? «Краснодар» — моя команда

Кордоба: почему не перешёл в «Спартак»? «Краснодар» — моя команда
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему не покинул стан южан.

— Почему не перешёл в «Спартак» этим летом?
— Я играю в «Краснодаре». Это моя команда, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Его действующий контракт с южанами рассчитан до июня 2025 года. Ранее в своей профессиональной карьере колумбийский форвард представлял такие команды, как «Гранада», «Майнц», «Герта» и «Кёльн».

Напомним, в минувшее трансферное окно в СМИ появлялась информация, что Кордоба может сменить клубную прописку. Форварда активно связывали с красно-белыми.

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