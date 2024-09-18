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«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: хозяева отыграли один мяч

«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: хозяева отыграли один мяч
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 21:15 мск. На момент написания новости счёт в игре – 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'    

На 35-й минуте дальним ударом открыл счёт в матче полузащитник «Динамо» Москва Даниил Фомин. Через две минуты забил новичок московского «Динамо» Артур Гомес. На 40-й минуте ударов головой послал мяч в сетку ворот нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за три матча. Московское «Динамо» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается столичный «Спартак» (6).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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