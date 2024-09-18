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Кисляк: появляется всё больше игрового времени, спасибо за это тренерскому штабу

Кисляк: появляется всё больше игрового времени, спасибо за это тренерскому штабу
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Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу над «Краснодаром» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«Всё хорошо. Самое главное, что победили и набрали три очка — прервали неприятную серию с «Краснодаром», потому что до этого два матча проиграли. Хорошо, что получилось взять реванш.

Всё больше появляется игрового времени — спасибо за это тренерскому штабу. Я стараюсь доказывать, что достоин играть. Прогрессирую с каждой тренировкой и с каждым матчем. Буду стараться закрепиться в стартовом составе», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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