Кисляк: появляется всё больше игрового времени, спасибо за это тренерскому штабу

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу над «Краснодаром» (2:0).

«Всё хорошо. Самое главное, что победили и набрали три очка — прервали неприятную серию с «Краснодаром», потому что до этого два матча проиграли. Хорошо, что получилось взять реванш.

Всё больше появляется игрового времени — спасибо за это тренерскому штабу. Я стараюсь доказывать, что достоин играть. Прогрессирую с каждой тренировкой и с каждым матчем. Буду стараться закрепиться в стартовом составе», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.