ЦСКА Гаич: будет здорово, если получится выиграть трофей

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал свой забитый мяч в игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Кранодаром» (2:0).

«Для меня эпизод с голом уже знаком. Я знаю, что надо делать в таких ситуациях — просто убрал под правую, увидел, как защитник задвинулся назад и пробил.

Мы будем бороться за самый верх таблицы. Будет здорово, если получится выиграть трофей», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).