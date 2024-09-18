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ЦСКА Гаич: будет здорово, если получится выиграть трофей

ЦСКА Гаич: будет здорово, если получится выиграть трофей
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Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал свой забитый мяч в игре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Кранодаром» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«Для меня эпизод с голом уже знаком. Я знаю, что надо делать в таких ситуациях — просто убрал под правую, увидел, как защитник задвинулся назад и пробил.

Мы будем бороться за самый верх таблицы. Будет здорово, если получится выиграть трофей», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала девять очков за четыре игры. ЦСКА (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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