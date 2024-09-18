Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» обыграл «Хетафе» в матче 3-го тура Примеры

«Бетис» обыграл «Хетафе» в матче 3-го тура Примеры
Комментарии

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуан Луис Пулидо Сантана. «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 3-й тур
18 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 Ло Чельсо – 61'     2:0 Ло Чельсо – 74'     2:1 Арамбарри – 90+3'    

На 61-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Затем на 74-й минуте Ло Чельсо оформил дубль во встрече. Один мяч на 90+3-й минуте отыграл полузащитник Мауро Арамбарри.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала восемь очков за три матча. «Хетафе» находится на 18-й строчке, заработав три очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «Бетис» встретится с «Мальоркой» (23 сентября), а «Хетафе» — с «Леганесом» (22 сентября).

Календарь Примеры
Турнирная таблица Примеры
Материалы по теме
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о результатах борьбы с расизмом за последние годы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android