«Бетис» обыграл «Хетафе» в матче 3-го тура Примеры

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуан Луис Пулидо Сантана. «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

На 61-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Затем на 74-й минуте Ло Чельсо оформил дубль во встрече. Один мяч на 90+3-й минуте отыграл полузащитник Мауро Арамбарри.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала восемь очков за три матча. «Хетафе» находится на 18-й строчке, заработав три очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «Бетис» встретится с «Мальоркой» (23 сентября), а «Хетафе» — с «Леганесом» (22 сентября).