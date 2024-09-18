Полузащитник ЦСКА Кисляк — о Гуарирапе: к нам прибыл очень хороший игрок

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о нападающем красно-синих Сауле Гуарирапе, который перешёл в московский клуб на правах аренды из «Сочи».

«Конечно, для меня непривычно, когда болельщики скандируют твоё имя. Были мурашки. Это очень сильно подбадривало, но я старался сконцентрироваться на каждом моменте. Старался не обращать внимания, но большое спасибо болельщикам.

Все видели Гуарирапу и могут оценить его игру. Он помог добиться этой победы и хорошо цеплялся за мячи. К нам прибыл очень хороший игрок. Думаю, он будет с каждым днём всё больше осваиваться и прогрессировать», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гуарирапы в € 1,2 млн.