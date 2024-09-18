Максим Глушенков назвал лучшего, по его мнению, футболиста на старте сезона РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал своего одноклубника Вендела лучшим футболистом на старте текущего сезона чемпионата России по футболу.

— Ты лучший футболист на старте РПЛ с отрывом. Ты согласен с этим?

— Нет, ещё Вендел есть. В чем его сила? В понимании игры. Этот человек с мячом бежит быстрее, чем без. Принятие решения у него и мышление, наверное, другое совсем. Это футболист, я думаю, другого уровня, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.