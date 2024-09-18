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Глушенков высказался о времени, проведённом в «Спартаке»

Глушенков высказался о времени, проведённом в «Спартаке»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о времени, проведённом в московском «Спартаке».

– Что было плохого в «Спартаке»?
– Я к этой теме уже не возвращаюсь, не хочу что-то вспоминать. Я в общих чертах скажу: наверное, с себя надо было начать в каком-то плане. Но в любом случае были какие-то моменты, когда люди, которые смотрят футбол, я бы даже сказал, что они в нём разбираются, а не просто смотрят, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

– Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артёма Реброва, и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит».
– Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошёл бы туда.

– А вообще было предложение?
– Не знаю. Не было, наверное, – сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

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