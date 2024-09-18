Глушенков — о товарищеских матчах сборной: лучше с легионерами «Зенита» потренироваться

Футболист «Зенита» Максим Глушенков высказался о сборной России.
— Как ты для себя формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?
— Не знаю.
— Мы делали прошлый выпуск, и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, это очень важно, что есть матчи, это мотивация».
— Я другого мнения. Не в упрёк кому-то это говорю. Это лично моё мнение.
— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?
— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересно будет.
— Но ты бы поехал, если бы вызвали? Если бы не сломал руку.
— Если бы вызвали, пришлось бы ехать. А как?
— Но ты же можешь сказать, что я не хочу ехать?
— Поехал бы, – сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале Nobel.
Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.