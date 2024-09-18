Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Голенков прокомментировал судейство в матче «Ростова» и «Краснодара»

Егор Голенков прокомментировал судейство в матче «Ростова» и «Краснодара»
Комментарии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«Что могу сказать по неназначенному пенальти? Я вроде прокидывал мяч. Не знаю, как судьи трактуют правила: майка — не майка. Не пересматривал этот эпизод. Мне показалось, что футболист делал движение рукой. Не знаю, попал мяч в неё или нет», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре жёлто-синие дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября и начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме
Почётный президент РФС Колосков прокомментировал отношение фанатов «Зенита» к Соболеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android