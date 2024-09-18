Егор Голенков прокомментировал судейство в матче «Ростова» и «Краснодара»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Что могу сказать по неназначенному пенальти? Я вроде прокидывал мяч. Не знаю, как судьи трактуют правила: майка — не майка. Не пересматривал этот эпизод. Мне показалось, что футболист делал движение рукой. Не знаю, попал мяч в неё или нет», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

После матча 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 11 очков. В следующем туре жёлто-синие дома примут махачкалинское «Динамо» — матч состоится 22 сентября и начнётся в 16:30 мск.