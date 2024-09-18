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Игрок «Зенита» Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов»

Игрок «Зенита» Глушенков объяснил свою фразу про «уважаемых клоунов»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свою фразу про «уважаемых клоунов», которую он адресовал ряду болельщиков после перехода в стан сине-бело-голубых.

— Объясни, кто такие уважаемые клоуны?
— У девушки есть телеграм-канал, в котором на наш переезд в Санкт-Петербург у неё под фотографиями, под видео, ставили реакцию клоунов. Ну вообще, спонтанно записалось такое видео. Вообще, оно даже не планировалось, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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