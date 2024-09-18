Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: прислушался ли к совету Карпина? Не особо

Глушенков: прислушался ли к совету Карпина? Не особо
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на слухи про конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Комментатор Дима Шнякин говорил, что в концовке товарищеского матча ты дал понять Карпину, что не собираешься выходить на замену. Это всё правда?
— Было не так.

— А как?
— Я не буду рассказывать.

— Хотя бы в общих чертах.
— Здесь не буду рассказывать. Потом, когда в футбол закончу играть, расскажу.

— Это было на скамейке во время матча?
— Да. Но не так было. Вообще не так.

— Ты себя не считаешь виноватым в той истории?
— Ну, может быть, отчасти.

— Если проблема в этом, ты готов за ту ситуацию извиниться?
— Нет. Ты потом просто сам всё поймёшь. Когда узнаешь историю, сам поймёшь.

— Как думаешь, чем ты не устраиваешь Карпина?
— Он же всё сказал. «Недобегает», или как-то так было сказано.

— Ты к его совету прислушался?
— Не особо. Как бегал, так и бегаю, в принципе, – сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
Глушенков — о товарищеских матчах сборной: лучше с легионерами «Зенита» потренироваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android