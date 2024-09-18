Глушенков: прислушался ли к совету Карпина? Не особо

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на слухи про конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
— Комментатор Дима Шнякин говорил, что в концовке товарищеского матча ты дал понять Карпину, что не собираешься выходить на замену. Это всё правда?
— Было не так.
— А как?
— Я не буду рассказывать.
— Хотя бы в общих чертах.
— Здесь не буду рассказывать. Потом, когда в футбол закончу играть, расскажу.
— Это было на скамейке во время матча?
— Да. Но не так было. Вообще не так.
— Ты себя не считаешь виноватым в той истории?
— Ну, может быть, отчасти.
— Если проблема в этом, ты готов за ту ситуацию извиниться?
— Нет. Ты потом просто сам всё поймёшь. Когда узнаешь историю, сам поймёшь.
— Как думаешь, чем ты не устраиваешь Карпина?
— Он же всё сказал. «Недобегает», или как-то так было сказано.
— Ты к его совету прислушался?
— Не особо. Как бегал, так и бегаю, в принципе, – сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале Nobel.