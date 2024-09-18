Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: Агаларов сравнял счёт на 68-й минуте

«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: Агаларов сравнял счёт на 68-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 21:15 мск. На момент написания новости счёт в игре – 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

На 35-й минуте дальним ударом открыл счёт в матче полузащитник «Динамо» Москва Даниил Фомин. Через две минуты забил новичок московского «Динамо» Артур Гомес. На 40-й минуте ударом головой послал мяч в сетку ворот нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров. На 68-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Динамо» Мх Гамид Агаларов.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала шесть очков за три матча. Московское «Динамо» (6) находится на третьей строчке. На первом месте располагается столичный «Спартак» (6).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Глушенков высказался о времени, проведённом в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android