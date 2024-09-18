«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 0:0.

После стартового тура у обеих команд по одному набранному очку.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.