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Манчестер Сити — Интер, результат матча 18 сентября 2024, счет 0:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

После стартового тура у обеих команд по одному набранному очку.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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