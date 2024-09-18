Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал травму полузащитника Эдегора

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме полузащитника Мартина Эдегора.

«Недавнее обследование показало, что у него небольшое повреждение, особенно одной из связок голеностопа. Это довольно серьёзное повреждение, поэтому мы на некоторое время его потеряем», — сказал Артета на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Аталантой».

Напомним, Эдегор получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:1). 25-летний хавбек подвернул голеностоп в борьбе за мяч с Кристофом Баумгартнером и, сильно прихрамывая, покинул поле на 67-й минуте.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.