Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интернационале. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал травму полузащитника Эдегора

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал травму полузащитника Эдегора
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме полузащитника Мартина Эдегора.

«Недавнее обследование показало, что у него небольшое повреждение, особенно одной из связок голеностопа. Это довольно серьёзное повреждение, поэтому мы на некоторое время его потеряем», — сказал Артета на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Аталантой».

Напомним, Эдегор получил повреждение в матче Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:1). 25-летний хавбек подвернул голеностоп в борьбе за мяч с Кристофом Баумгартнером и, сильно прихрамывая, покинул поле на 67-й минуте.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Материалы по теме
Гвардиола: я забил 11 голов за 11 лет, Холанд — девять за четыре матча!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android