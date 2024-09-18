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Генич: Дзюба и Джикия поумерили свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в РПЛ

Генич: Дзюба и Джикия поумерили свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в РПЛ
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Популярный футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем Артёме Дзюбе и защитнике Георгии Джикии.

«Это уходящий поезд, в который они запрыгнули. Разумеется, поумерили свои финансовые аппетиты — самое главное, остаться в РПЛ. Дзюба точно не хотел уезжать из Москвы, но, как понимаю, «Химки» его уже не рассматривали. А Джикия, видимо, имел предложение от «Химок» и от Махачкалы и просто выжидал, получится ли с Турцией. В итоге не срослось, и он сказал «да» «Химкам» — потому что здесь всё привычно. Просто я не знаю, куда «Химки» будут девать столько футболистов. Когда играли они с ЦСКА, я говорил Глушакову, когда посмотрел их тренировку в тренажёрном зале, а там было 40 человек: «Как вы умудряетесь все вместе поместиться?» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Под конец минувшего трансферного окна Артём Дзюба перебрался в тольяттинский «Акрон». Георгий Джикия перешёл в подмосковные «Химки». Оба игрока продолжительное время пребывали в статусе свободного агента.

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