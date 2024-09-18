«Нам нужны такие люди». Глушенков — об атаке «Зенита» с приходом Соболева

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал об атаке сине-бело-голубых с приходом в команду форварда Александра Соболева.

— Как ты видишь игру в атаке «Зенита» с приходом Соболева? Как будете играть? Ты, например, Соболев и Кассьерра. Или как?

— Может быть, и так. Может быть, в одного нападающего. Это же живая конкуренция, правильно? Вот посмотрим, как это будет в ближайших играх. Я думаю, будут моменты, когда будет играть и один Саша, и когда будет и Кассьерра один играть, и когда они будут вместе играть. Это же много разновидностей. И по характеру игры, потому что есть же команды, которые закрываются в своей штрафной.

Это нам уже показала кубковая игра с «Факелом». И нам нужны такие люди, которые очень хорошо будут играть головой, цепляться за верховые мячи, — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.