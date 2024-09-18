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Видео: Ислам Махачев и Эгаш Касинтура провели серию пенальти в перерыве матча Кубка России

Видео: Ислам Махачев и Эгаш Касинтура провели серию пенальти в перерыве матча Кубка России
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев уступил хавбеку махачкалинского «Динамо» Эгашу Касинтуре в серии пенальти в перерыве матча Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча закончилась победой московского «Динамо» со счётом 2:2 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

Победу одержал Касинтура со счётом 2:1. Ворота защищал голкипер дагестанского клуба Давид Волк.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1). В следующем туре Кубка России «Динамо» Мх проведёт встречу с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 2 октября, начало игры — в 19:00 мск.

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