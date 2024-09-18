Видео: Ислам Махачев и Эгаш Касинтура провели серию пенальти в перерыве матча Кубка России

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев уступил хавбеку махачкалинского «Динамо» Эгашу Касинтуре в серии пенальти в перерыве матча Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча закончилась победой московского «Динамо» со счётом 2:2 (5:3 пен.).

Победу одержал Касинтура со счётом 2:1. Ворота защищал голкипер дагестанского клуба Давид Волк.

Видео доступно в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1). В следующем туре Кубка России «Динамо» Мх проведёт встречу с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 2 октября, начало игры — в 19:00 мск.