Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо» Мх в матче Кубка России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат – 2:2, 3:5 пен.

На 35-й минуте дальним ударом открыл счёт в матче полузащитник «Динамо» Москва Даниил Фомин. Через две минуты забил новичок московского «Динамо» Артур Гомес. На 40-й минуте ударом головой послал мяч в сетку ворот нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров. На 68-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Динамо» Мх Гамид Агаларов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).