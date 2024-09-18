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Динамо Махачкала — Динамо Москва, результат 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, счёт 2:2, пен 3:5, 18 сентября

Московское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо» Мх в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат – 2:2, 3:5 пен.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

На 35-й минуте дальним ударом открыл счёт в матче полузащитник «Динамо» Москва Даниил Фомин. Через две минуты забил новичок московского «Динамо» Артур Гомес. На 40-й минуте ударом головой послал мяч в сетку ворот нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров. На 68-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Динамо» Мх Гамид Агаларов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Кубок России
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