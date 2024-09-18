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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что «быки» не наиграли на гол во втором тайме матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гаич – 32'     2:0 Кисляк – 89'    

«Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С «Ростовом» мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.

Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая тренировка, потом уже следующий матч», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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