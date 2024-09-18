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Глушенков: в условный «Гавр» я не поеду. Зачем это надо?

Глушенков: в условный «Гавр» я не поеду. Зачем это надо?
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился своими взглядами на возможный переход в зарубежную лигу.

— Я уже говорил в интервью, что в условный «Гавр» и «Мальорку» какую-нибудь я не поеду.

— Почему?
— Мне неинтересно бороться за выживание, это неинтересно. Каждый матч выходить и такой: сейчас опять проиграем или ещё что-нибудь. Какой смысл? Зачем это надо? — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала «Nobel».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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