Результаты матчей 4-го тура Пути РПЛ Кубка России 18 сентября

Вчера, 18 сентября, прошли четыре матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты матчей Пути РПЛ Кубка России 18 сентября:

«Акрон» Тольятти — «Факел» — 2:0;

«Ростов» — «Оренбург» — 3:1;

ЦСКА — «Краснодар» — 2:0;

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 2:2 (3:5 пен.).

По результатам 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России имеются следующие результаты: в группе A таблицу возглавляет московское «Динамо» с тремя победами, одним поражением и восемью очками, в группе B — «Локомотив» с тремя победами и девятью очками, в группе C — «Краснодар» с тремя победами, одним поражением и девятью очками, в группе D — «Зенит» с тремя победами, одной ничьей и 10 очками.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).