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Брюгге — Боруссия Дортмунд, результат матча 18 сентября 2024, счет 0:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Байно-Гиттенс – 76'     0:2 Байно-Гиттенс – 86'     0:3 Гирасси – 90+5'    

На 76-й минуте отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс, которому ассистировал Эмре Джан. На 86-й минуте Байно-Гиттенс оформил дубль с передачи Феликса Нмечи. На 90+5-й минуте забил нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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