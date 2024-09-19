Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0.

На 76-й минуте отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс, которому ассистировал Эмре Джан. На 86-й минуте Байно-Гиттенс оформил дубль с передачи Феликса Нмечи. На 90+5-й минуте забил нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.