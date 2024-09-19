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Селтик — Слован Братислава, результат матча 18 сентября 2024, счет 5:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Селтик» разгромил братиславский «Слован» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались шотландский «Селтик» и словацкий «Слован» Братислава. Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Селтик» разгромил соперника со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
5 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Скэйлз – 17'     2:0 Фурухаси – 47'     3:0 Энгелс – 56'     3:1 Виммер – 60'     4:1 Маэда – 70'     5:1 Айда – 86'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник «Селтика» Лиам Скэйлз, которому ассистировал Арне Энгелс. На 47-й минуте удвоил преимущество «Селтика» Киого Фурухаси. На 56-й минуте реализовал пенальти игрок «Селтика» Арне Энгелс. На 61-й минуте забил защитник «Слована» Кевин Виммер. На 70-й минуте отметился голом нападающий «Селтика» Дайдзэн Маэда. На 87-й минуте забил нападающий «Селтика» Адам Айда.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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