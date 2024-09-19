«Тоттенхэм» победил «Ковентри Сити», проигрывая до 88-й минуты матча Кубка лиги

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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги «Ковентри Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Ковентри Билдинг Арена» в Ковентри. «Тоттенхэм» одержал победу в матче со счётом 2:1.

На 63-й минуте матча забил нападающий «Ковентри» Брендон Томас-Асанте, которому ассистировал Норман Бассетт. На 88-й минуте счёт сравнял защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс. Голевую передачу в этой атаке отдал Деян Кулушевски. Победный мяч «Тоттенхэм» забил на 90+2-й минуте: отличился полузащитник Бреннан Джонсон с передачи Родриго Бентанкура.

Ранее завершился ещё один матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вулверхэмптон». Итоговый результат – 3:2.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в прошлом сезоне обыграл «Челси» со счётом 1:0 (1:0 д. вр.).