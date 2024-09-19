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Девушка Сафонова отреагировала на дебют вратаря за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Девушка Сафонова отреагировала на дебют вратаря за «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, отреагировала на дебют своего возлюбленного за парижский клуб.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Горжусь сильно! Рада быть рядом в этот важный день. Всё не зря», – написала девушка в своём телеграм-канале.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.

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