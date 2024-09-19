«Можем гордиться». Булыкин — о дебюте Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал дебютную игру голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Сафонов поучаствовал в двух серьёзных моментах в матче с «Жироной»: в первом тайме он прервал прострел, а во втором совершил сейв после удара головой. Понятно, что это лёгкие моменты, но в них надо было всё правильно сделать. Можно назвать дебют Матвея за «ПСЖ» очень хорошим, потому что команда выиграла, а Сафонов сыграл «на ноль» и послушал новый гимн Лиги чемпионов, который запомнит на всю жизнь. Можно поздравить Матвея с дебютом, а «ПСЖ» – с немного вымученной победой.

Сложно сказать, что значит для российского футбола дебют Сафонова за «ПСЖ». Но мы можем гордиться нашими футболистами, что они играют в топ-клубах, выигрывают матчи Лиги чемпионов и имеют хорошую практику. Понятно, что это сейчас никак не влияет на российский футбол, но после такого, возможно, смягчат отношение к российским футболистам, однако слабо в это верю. Польза будет потом, когда Матвей будет передавать другим российским игрокам опыт и мастерство. Это неоценимо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.