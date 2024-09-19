«Сами себе создали интригу». Личка — о матче с «Динамо» Мх в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:2, 5:3 пен.).

«Первый тайм мы сыграли очень хорошо, но первый пропущенный гол — копия мяча, который забил нам «Ахмат». Мы ещё вчера разговаривали об этом. Непонятно, почему мы боимся и неуверенно играем в штрафной. Сами себе создали интригу.

С другой стороны, мы приезжаем сюда на следующей неделе, ребята будут знать, что нас здесь будет ждать. Такие игры тоже нужно играть и показывать характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол. Соперник был хороший. Будем стараться исправлять ситуацию, но нам нужно быть более эффективными впереди», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

На 35-й минуте дальним ударом открыл счёт в матче полузащитник «Динамо» Москва Даниил Фомин. Через две минуты забил новичок московского «Динамо» Артур Гомес. На 40-й минуте ударом головой послал мяч в сетку ворот нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров. На 68-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Динамо» Мх Гамид Агаларов.