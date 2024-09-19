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Камоцци: у Сафонова будут другие игры, чтобы продемонстрировать мастерство

Камоцци: у Сафонова будут другие игры, чтобы продемонстрировать мастерство
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал дебют вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова в составе парижского клуба.

«Для Сафонова матч с «Жироной» получился спокойным. У него будут другие игры, чтобы продемонстрировать своё мастерство», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.

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