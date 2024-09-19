Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы вовремя перестроились, это дало плоды». Биджиев — о матче «Динамо» Мх

«Мы вовремя перестроились, это дало плоды». Биджиев — о матче «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отметил характер команды в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:2, 3:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

«Мы не совсем довольны. Второй тайм мы провели на том уровне, на котором должны проводить, поэтому смогли вытащить матч со счёта 0:2, сравняли. Парни проявили характер, мы вовремя перестроились, и это дало свои плоды. Мы имели преимущество во втором тайме. Надеемся, что Агаларов восстанавливает своё голевое чутьё бомбардира, и дальше будет лучше», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
«Сами себе создали интригу». Личка — о матче с «Динамо» Мх в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android