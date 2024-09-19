«Мы вовремя перестроились, это дало плоды». Биджиев — о матче «Динамо» Мх

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отметил характер команды в матче Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:2, 3:5 пен.).

«Мы не совсем довольны. Второй тайм мы провели на том уровне, на котором должны проводить, поэтому смогли вытащить матч со счёта 0:2, сравняли. Парни проявили характер, мы вовремя перестроились, и это дало свои плоды. Мы имели преимущество во втором тайме. Надеемся, что Агаларов восстанавливает своё голевое чутьё бомбардира, и дальше будет лучше», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».