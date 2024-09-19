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Дмитрий Губерниев оригинально отреагировал на удачный дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Дмитрий Губерниев оригинально отреагировал на удачный дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дебют вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова в составе парижского клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Гассанига – 90'    

«Сегодня я сухой как лист… Нет, как Матвей Сафонов», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.

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