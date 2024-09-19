Дмитрий Губерниев оригинально отреагировал на удачный дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дебют вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова в составе парижского клуба.

«Сегодня я сухой как лист… Нет, как Матвей Сафонов», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.