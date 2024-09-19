Главный тренер «Баварии» Компани ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал критику в свою сторону относительно его назначения в мюнхенский клуб.

«Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем, приехавшим из Конго. Каковы были мои шансы выступать в Премьер-лиге, выигрывать что-то в качестве игрока, выступать за национальную команду? Шансы были 0,000 с чем-то. Теперь я тренер. Вы можете перестать верить в себя и в то, чего можете достичь, из-за того, что говорят другие люди? Давайте поощрять людей к успеху и разрушать барьеры», — приводит слова Компани Bayern&Germany.

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Первые четыре матча клуба под руководством Венсана закончились победами. Компани в минувшем сезоне возглавлял английский «Бёрнли», не сумев спасти клуб от вылета в Чемпионшип.