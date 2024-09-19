Экс-голкипер «Спартака» Свинов: если есть возможность, исполняю короткую передачу

Вратарь калининградской «Балтики» Илья Свинов подвёл итог матча команды с московским «Торпедо» (1:2) в 10-м туре Первой Лиги, а также поделился мнением о тенденции игры голкиперов ногами.

– Матч с «Торпедо» получился насыщенным – в ваши ворота был назначен пенальти, и у вас возникли вопросы, затем шикарные голы забили торпедовец Максимов и ваш одноклубник Лисакович. А в конце игры вы пошли в атаку и едва сами не отличились.

– Момент с пенальти пришёл с аута – и арбитр показал, что наш футболист играл рукой. Мне показалось, что рука была прижата. Момент с голом Максимова – он, гад, хорошо попал, прямо в угол, но тут и супер-исполнение передачи Нетфуллиным было. Возможно, мне надо было чуть быстрее возвращаться, тогда был бы шанс.

– В конце игры вы пошли на стандарт в чужую штрафную. Тенденция последних лет – возросшая требовательность к вратарям при игре ногами. Ощущаете это на себе?

– С Грищенко, прежним тренером «Балтики», пытались выходить, но плюс-минус то же, что есть на данный момент. Понятно, чуть меньше риска сейчас, но, если есть вариант, можно катить короткую.

– Что в этом плане было в «Спартаке»?

– Больше задействовали вратаря, пытались выйти, создать преимущество, отрезать большую группу футболистов. Чуть другие требования, – приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Этим летом Илья Свинов перебрался в калининградскую команду из московского «Спартака» за € 160 тыс.