Экс-вратарь «Спартака» Свинов: у меня были варианты, кроме «Балтики»

Голкипер Илья Свинов рассказал, почему решил перейти в калининградскую «Балтику», выступающую в Первой Лиге.

– Вы сам из Тольятти, в Самарской области сейчас две команды РПЛ. Почему вы решили пойти в ФНЛ, если наверняка были варианты в высшей лиге?

– Да, варианты были. Куда-то я сам не захотел пойти, не хочу называть команду. Куда-то у меня уйти не получилось, хоть и был близок. Пригласила «Балтика», я знал, что в клубе хороший тренер по вратарям Глеб Пресняков, было интересно с ним поработать.

– Чем интересно?

– Он корректирует мелочи, и это очень помогает. Посмотрите на Женю Латышонка – я против него играл ещё в Первой лиге, когда дебютировал за «Факел». Человек выступал в Первой лиге – ну, играл и играл. Он хороший вратарь, все знали о школе «Краснодара». Но видите, как один сезон в РПЛ, даже когда команда вылетает, может изменить карьеру. Что сейчас показывает Женя в «Зените»! Огромная его заслуга в том, что команда играет «на ноль», хотя вроде бы Женя ничего такого не делает, просто отбивает то, что рядом, берёт свои мячи. Играет очень надежно.

– Вы шокированы тем, что произошло с Латышонком?

– Как раз-таки нет. Поработав с Пресняковым в «Балтике», понимаю, что произошло, – как много может значить тренер по вратарям, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Этим летом Илья Свинов перебрался в калининградскую команду из московского «Спартака» за € 160 тыс.