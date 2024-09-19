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«Ожидал большего от московского «Динамо». Мор — о динамовском дерби в Кубке России

«Ожидал большего от московского «Динамо». Мор — о динамовском дерби в Кубке России
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре московского «Динамо» в матче 4-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» 2:2 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

«Я ожидал большего от московского «Динамо». Думал, что у махачкалинцев не хватит эмоций после матча с московским «Спартаком» в чемпионате России. Составы были неоптимальны, и преимущество должно было быть у москвичей, так как у них скамейка запасных гораздо сильнее», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

Календарь Кубка России
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