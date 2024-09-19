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Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты Юнайтед» на матч с «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» опубликовала стартовый состав на матч МЛС с «Интер Майами», который состоится 19 сентября, начало – в 2:30 мск. Российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук выйдет в основном составе. Встреча пройдёт в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Фото: Пресс-служба «Атланты Юнайтед»

Состав «Атланты Юнайтед»: Брэд Гузан, Педру Амадор,

Деррик Уильямс, Стиан Грегерсен, Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Алексей Миранчук, Саба Лобжанидзе, Дэкс Маккарти, Бартош Слиш, Даниэль Риос.

Состав «Интер Майами»: Дрейк Коллендер, Франко Негри, Марсело Вейгандт, Сергей Кривцов, Йен Фрэй, Давид Руис,

Янник Брайт, Бенха Кремаски, Юлиан Грессель, Роберт Тейлор, Леонардо Кампана.

Отметим, что в стартовый состав «Интер Майами» не попали известные игроки Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба. Все трое футболистов остались на скамейке запасных. Опорный полузащитник «цапель» Серхио Бускетс пропустит эту встречу из-за перебора жёлтых карточек.

«Атланта» набрала 31 очко в 28 матчах и занимает 10-е место Восточной конференции. «Интер Майами» идёт первым с 62 очками.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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