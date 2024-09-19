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«Атланта Юнайтед» перестала указывать флаги стран своих игроков на фото стартового состава после скандала с Алексеем Миранчуком

«Атланта» не указала флаги стран в своём стартовом составе после скандала с Миранчуком
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«Атланта Юнайтед» не указала флаги стран возле фамилий своих футболистов в заявке команды на встречу МЛС с клубом «Интер Майами». Ранее американский клуб несколько матчей подряд добавлял флаги под фамилиями всех игроков, кроме российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

США — Major League Soccer . МЛС
19 сентября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
1-й тайм
0 : 0
Интер Майами
Майами

Фото: Пресс-служба «Атланты Юнайтед»

Отметим, встреча между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами» состоится 19 сентября, начало – в 2:30 мск. Игра пройдёт в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

«Атланта» набрала 31 очко в 28 матчах и занимает 10-е место Восточной конференции. «Интер Майами» идёт первым с 62 очками.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Атланты Юнайтед» на матч с «Интер Майами»

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