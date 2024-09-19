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Видеообзор ничейного матча Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Болоньей»

Видеообзор ничейного матча Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Болоньей»
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Игра началась в 19:45 мск. Встреча закончилась со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 0
Шахтёр
Украина

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что на четвёртой минуте игрок гостей Георгий Судаков не смог реализовать пенальти.

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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