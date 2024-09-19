Экс-партнёр Кварацхелии по «Рубину» объяснил, в чём заключается его уникальность

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что уникальность вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в том, что он остаётся ребёнком при игре с мячом. Ранее футболисты выступали вместе за казанский «Рубин».

«Мне кажется, он рос, но при этом оставался ребёнком, который кайфует, получая мяч. Как дети бегают с мячом, так и он, несмотря на возраст. Например, повзрослев, я понимаю, что где‑то нужно быть тактически подкованным, у меня немного по‑другому», — сказал Бакаев в эфире «Матч Премьер».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме В «Наполи» высказались о переговорах с Хвичей Кварацхелией о новом контракте

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: