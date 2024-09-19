Гасилин высказался об игре вратаря «Динамо» Лещука в серии пенальти матча Кубка России

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука после победы бело-голубых в матче 4-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» 2:2 (5:3 пен.).

«Я очень рад за Лещука. Представляете, сколько критики было ещё по ходу прошлого сезона. Сейчас он потихоньку набирает уверенность. Это хороший вратарь. Ему нужна была эта серия пенальти», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть встреч вратарь отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне у голкипера четыре матча во всех турнирах, в которых он пропустил шесть голов и в одной игре отстоял «на ноль».

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».