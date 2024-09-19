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Гасилин высказался об игре вратаря «Динамо» Лещука в серии пенальти матча Кубка России с «Динамо» Мх

Гасилин высказался об игре вратаря «Динамо» Лещука в серии пенальти матча Кубка России
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука после победы бело-голубых в матче 4-го тура Кубка России с махачкалинским «Динамо» 2:2 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
18 сентября 2024, среда. 21:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 35'     0:2 Гомес – 37'     1:2 Сердеров – 40'     2:2 Агаларов – 68'    

«Я очень рад за Лещука. Представляете, сколько критики было ещё по ходу прошлого сезона. Сейчас он потихоньку набирает уверенность. Это хороший вратарь. Ему нужна была эта серия пенальти», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть встреч вратарь отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне у голкипера четыре матча во всех турнирах, в которых он пропустил шесть голов и в одной игре отстоял «на ноль».

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

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